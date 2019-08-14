2019-08-14T13:39:01+03:00
Общество

В Екатеринбурге для священников организовали курсы повышения квалификации

Они будут делиться друг с другом духовным опытом и ухаживать за больными
Мария Трапезникова
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Фото: социальный отдел Екатеринбургской епархииФото: социальный отдел Екатеринбургской епархии
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В Екатеринбургской епархии проходят практико-ориентированные курсы повышения квалификации для священников из России и Украины.

- В течение 5 дней, с 12 по 16 августа, участники стажировки посетят церковные и государственные социальные учреждения, поделятся друг с другом опытом в духовной сфере, а также получат практические навыки, которые позволят им более эффективно организовать социальную работу в своих епархиях, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Социальная стажировка проходит в Екатеринбурге 4 раз, она проводится в рамках работы церковного обучающего центра. Сегодня в ней принимают участие представители 13 митрополий РПЦ, а также Киевской епархии УПЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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