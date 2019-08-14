Уральские урбанисты вынудили мэрию отказаться от ремонта на Ленина
Урабнисты из Екатеринбурга убедили мэрию в том, что нужно отказаться от ремонта дороги на проспекте Ленина в районе Оперного театра. Новость на своей странице в Facebook сообщила общественница Екатерина Петрова. По ее словам, указанный участок был в нормальном состоянии и ремонт не требовался.
Фото: Екатерина Петрова
Счетная палата согласилась с мнением Петровой. В июне была проведена рабочая встреча с Комитетом по благоустройству, по результату которой было принято решение исключить участок из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет.
- На сэкономленные примерно 10-15 миллионов на этом объекте предлагаю мэрии быстренько провести закупку на ремонт какой-нибудь дороги, которая действительно в этом нуждается, - отмечает общественница.
ИСТОЧНИК KP.RU