Уральские урбанисты вынудили мэрию отказаться от ремонта на Ленина

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-14T13:15:05+03:00

Урбанисты предложили оставшиеся деньги потратить на ремонт других дорог, которые больше нуждаются в этом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участок дороги находится в нормальном состоянии и не нуждается в реконструкции

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Урабнисты из Екатеринбурга убедили мэрию в том, что нужно отказаться от ремонта дороги на проспекте Ленина в районе Оперного театра. Новость на своей странице в Facebook сообщила общественница Екатерина Петрова. По ее словам, указанный участок был в нормальном состоянии и ремонт не требовался.

Фото: Екатерина Петрова

Счетная палата согласилась с мнением Петровой. В июне была проведена рабочая встреча с Комитетом по благоустройству, по результату которой было принято решение исключить участок из контракта и обязать подрядчика произвести перерасчет.

- На сэкономленные примерно 10-15 миллионов на этом объекте предлагаю мэрии быстренько провести закупку на ремонт какой-нибудь дороги, которая действительно в этом нуждается, - отмечает общественница.

ИСТОЧНИК KP.RU