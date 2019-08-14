2019-08-14T11:25:35+03:00
Общество

«Хотят больше зарабатывать»: в Екатеринбурге мужчины чаще ищут работу, чем женщины

Четыре из пяти самых востребованных сфер – «мужские»
Мария Трапезникова
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Мужчины чаще ищут работу, чем женщины, потому что хотят зарабатывать большеМужчины чаще ищут работу, чем женщины, потому что хотят зарабатывать большеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге мужчины чаще ищут работу, чем женщины. К такому мнению пришли эксперты Avito. Они выяснили, что четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер – «мужские».

- Уровень ожидаемых зарплат кардинально различается, мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям (45%), так и в ведущих сферах деятельности, - рассказали в пресс-службе Avito.

Среди пяти самых востребованных работодателями профессий в Екатеринбурге по-настоящему «женской» сферой можно назвать продажи, где резюме соискательниц составляют 58,1%. В остальные четырех отраслях себя видят мужчины: автомобильный бизнес (97,2%), строительство (94,2%), перевозки (93,4%), а также производство, сырье и сельское хозяйство (78%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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