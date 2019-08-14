«Хотят больше зарабатывать»: в Екатеринбурге мужчины чаще ищут работу, чем женщины
В Екатеринбурге мужчины чаще ищут работу, чем женщины. К такому мнению пришли эксперты Avito. Они выяснили, что четыре из пяти самых востребованных работодателями сфер – «мужские».
- Уровень ожидаемых зарплат кардинально различается, мужчины хотят зарабатывать больше женщин как в целом по всем профессиям (45%), так и в ведущих сферах деятельности, - рассказали в пресс-службе Avito.
Среди пяти самых востребованных работодателями профессий в Екатеринбурге по-настоящему «женской» сферой можно назвать продажи, где резюме соискательниц составляют 58,1%. В остальные четырех отраслях себя видят мужчины: автомобильный бизнес (97,2%), строительство (94,2%), перевозки (93,4%), а также производство, сырье и сельское хозяйство (78%).
ИСТОЧНИК KP.RU