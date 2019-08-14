2019-08-14T12:22:30+03:00
Происшествия

Жена погибшего водителя такси в аварии на Малышева: «Мне сегодня надо рассказать ребенку, что папа больше не придет»

Прямо сейчас в Верх-Исетском районом суде выбирают меру пресечения для Васильева, виновника ДТП
Юлия СТАЛИНА
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В аварии погиб водитель и пассажир такси.В аварии погиб водитель и пассажир такси.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Верх-Исетском районом суде Екатеринбурга выбирают меру пресечения для Владимира Васильева. Это водитель автомобиля KIA, который устроил страшную аварию на Малышева. Погибли два человека. На первом заседании собрались родственники пострадавших, следователи, журналисты. Мария Трушкова, гражданская жена погибшего водителя Александра, высказалась во время перерыва.

- Я не готова принимать извинений от него. У меня ребенок остался несовершеннолетний. Мне сегодня рассказывать ему, что папа больше не придет - Мария Трушкова.

Напомним, авария случилась 4 августа. Погибли двое мужчин – водитель и пассажир такси Uber. Еще один человек попал в больницу с травмами. Васильева 13 августа впервые вызвали на допрос, где он признал свою вину. Кроме того виновник ДТП записал публичное извинение для родственников пострадавших. Также стали известны результаты экспертизы. Согласно заключению Васильев в то утро был трезвым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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