2019-08-14T11:04:38+03:00
Общество

Екатеринбурженка лишилась больше 205 тысяч рублей при покупке авиабилетов на сайте-двойнике

Ей обещали вернуть деньги, но этого так и не произошло
Мария Трапезникова
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Со счета екатеринбурженки было снято больше 205 тысяч рублейСо счета екатеринбурженки было снято больше 205 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница Екатеринбурга в сентябре 2018 года решила отдохнуть и собралась купить авиабилеты на одном из сайтов-агентов. Она оплатила покупку картой, однако деньги не были приняты. Полагая, что произошел сбой, женщина повторно оплатила покупку, однако статус операции не изменился. Она обратилась в банк, где ее заверили, что вся сумма будет возвращена.

Женщина купила билеты на другом сайте и отправилась отдыхать. Прилетев домой, она заметила, что деньги не вернулись – больше того, со счета списаны 1 886 рублей в качестве процентов и комиссию в размере 2 549 рублей.

- В ноябре этого же года ночью на ее телефон поступил звонок из Москвы. Звонившая представилась сотрудником банка, заявив, что происходит попытка взлома карты, уточнила все учетные данные держателя карты и перевела звонок на сотрудника службы безопасности, - сообщили в пресс-службе Облсуда. – Молодой человек сообщил, что на ее телефон направлено смс-сообщение. Женщина последовала всем указаниям, после чего ей стали поступать сообщения о снятии денежных средств. Оказалось, что со счета было снято больше 205 тысяч рублей.

Женщина подала иск в районный суд Екатеринбурга, однако там ее оставили без внимания. Тогда она подала жалобу в Свердловский областной суд. Там сообщили, что все операции были совершены с использованием пин-кода, а, значит, держателем карты. В связи с этим деньги женщине так и не вернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU

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