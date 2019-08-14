Автобус №56 на один день изменит маршрут

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-14T10:45:58+03:00

Автобус пойдет по другому маршруту с 12:00 до 16:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 августа он на 4 часа сократит количество остановок

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на один день изменит маршрут автобус №56 «УЗТМ – Центр культуры». Это связано с проведением «Фестиваля красок», который пройдет в поселке Садовый.

- 17 августа с 12:00 до 16:00 маршрут будет укорочен до остановки «Поселок Садовый», - сообщают в пресс-службе Гортранса.

Граждан просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU