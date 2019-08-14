Автобус №56 на один день изменит маршрут
17 августа он на 4 часа сократит количество остановок
Автобус пойдет по другому маршруту с 12:00 до 16:00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на один день изменит маршрут автобус №56 «УЗТМ – Центр культуры». Это связано с проведением «Фестиваля красок», который пройдет в поселке Садовый.
- 17 августа с 12:00 до 16:00 маршрут будет укорочен до остановки «Поселок Садовый», - сообщают в пресс-службе Гортранса.
Граждан просят быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU