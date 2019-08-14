2019-08-14T10:13:41+03:00
Общество

Загадывайте желание: ночью 14 августа над Екатеринбургом можно будет увидеть поток падающих звезд

Наблюдать картину следует в северо-восточной части неба
Мария Трапезникова
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Поток Персеиды в 2015 году. Фото: Владилен СанакоевПоток Персеиды в 2015 году. Фото: Владилен Санакоев
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Над Екатеринбургом сегодня ночью, с 14 на 15 августа, на небе можно будет увидеть поток падающих звезд. Пик метеоритного потока Персеиды прошел минувшей ночью, однако из-за облачного неба жители не смогли увидеть его красоты.

- Сегодня ночью обещают долговременное прояснение в районе Екатеринбурга. Феерического зрелища не будет, но особо упорные смогут увидеть свою падающую «звезду» и загадать желание, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. - Смотреть необходимо близко к зениту в северо-восточной части неба.

Фото: Владилен Санакоев

Фото: Владилен Санакоев

Санакоев отмечает, что одного часа наблюдения будет достаточно для того, чтобы увидеть яркий метеор и запечатлеть его на фотоаппарат с длительной выдержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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