Загадывайте желание: ночью 14 августа над Екатеринбургом можно будет увидеть поток падающих звезд
Над Екатеринбургом сегодня ночью, с 14 на 15 августа, на небе можно будет увидеть поток падающих звезд. Пик метеоритного потока Персеиды прошел минувшей ночью, однако из-за облачного неба жители не смогли увидеть его красоты.
- Сегодня ночью обещают долговременное прояснение в районе Екатеринбурга. Феерического зрелища не будет, но особо упорные смогут увидеть свою падающую «звезду» и загадать желание, - рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. - Смотреть необходимо близко к зениту в северо-восточной части неба.
Фото: Владилен Санакоев
Санакоев отмечает, что одного часа наблюдения будет достаточно для того, чтобы увидеть яркий метеор и запечатлеть его на фотоаппарат с длительной выдержкой.
ИСТОЧНИК KP.RU