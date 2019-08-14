2019-08-14T10:06:32+03:00
Дом. Семья

Розовые носики: малыши полосатых мангустов высунулись из норки

Потомство у пары Верты и Мони появилось месяц назад в Екатеринбургском зоопарке
Юлия СТАЛИНА
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Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопаркаФото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка
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В екатеринбургском зоопарке появились новые постояльцы – 4 очаровательных малыша полосатых мангустов. Счастливыми родителями стала молодая пара Верты и Мони. Новорождённые детёныши весят около 30-40 граммов и первые несколько недель проводят в укрытии. Спустя месяц в зоопарке решили показать милых созданий.

- Пока взрослые мангусты кормятся, в убежище с детьми остаётся «нянька». В природе дети даже от разных самок держатся вместе, и кормят детёнышей молоком не обязательно их матери. Такое коммунальное выращивание детёнышей позволяет молодым неопытным самкам успешно участвовать в размножении, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Сейчас детеныши весят около 250 граммов и уже пытаются активно выходить из укрытия. Родители помогают изучить окружающий мир: обучают искать корм, играют и охраняют молодых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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