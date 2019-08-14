Hennessy, Gold, «Кенигсберг»: На Урале нашли больше 10 тонн паленого алкоголя
Сотрудники ФСБ России по Свердловской области вместе с МВД и ОМОН нашли подпольный цех по производству и разливу алкогольной продукции. Он располагался на территории строящегося дома в Заречном.
- Было изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок «Нефть», «Царская охота», Hennessy, Gold 999, «Деребент» и «Кенигсберг», - сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Свердловской области.
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Силами правоохранительных органов задержано 7 работников цеха, 2 из которых являются иностранными гражданами. Весь алкоголь бы изъят и передан в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.
ИСТОЧНИК KP.RU