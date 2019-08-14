Hennessy, Gold, «Кенигсберг»: На Урале нашли больше 10 тонн паленого алкоголя

СЕГОДНЯ 10:00 2019-08-14T10:00:11+03:00

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Сотрудники ФСБ России по Свердловской области вместе с МВД и ОМОН нашли подпольный цех по производству и разливу алкогольной продукции. Он располагался на территории строящегося дома в Заречном.

- Было изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 стеклянных бутылок с нанесенными этикетками водочной и коньячной продукции марок «Нефть», «Царская охота», Hennessy, Gold 999, «Деребент» и «Кенигсберг», - сообщили в пресс-службе УФСБ Росси по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области

Силами правоохранительных органов задержано 7 работников цеха, 2 из которых являются иностранными гражданами. Весь алкоголь бы изъят и передан в межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU