На трассе «Екатеринбург – Тюмень» лоб в лоб столкнулись газель и легковушка, оба водителя погибли

СЕГОДНЯ 09:28 2019-08-14T09:28:32+03:00

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На 41 километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» ночью, 14 августа, в 00:05 лоб в лоб столкнулись газель и легковушка.

- Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 31-летний водитель Skoda по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с газелью LDV Maxsimus под управлением 57-летнего мужчины, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

В результате аварии оба водителя от полученных травм скончались на месте. Спасателям пришлось проводить деблокировку, чтобы достать тела из искореженных автомобилей.

- Наличие алкоголя в крови на момент ДТП будет установлено после судебно-медицинского исследования погибших водителей, - добавили в ГИБДД. – Сейчас сотрудниками госавтоинспекции выясняются точные причины ДТП.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

ИСТОЧНИК KP.RU