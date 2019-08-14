В Екатеринбурге из-за коммунального гейзера пострадали три автомобиля

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-14T08:32:47+03:00

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В Екатеринбурге на Эльмаше из-под земли вырвался фонтан горячей воды. Инцидент произошел на улице Бабушкина, в районе дома №45.

- Пострадали припаркованные во дворе автомобили и разворотило асфальт. А камни долетали до окон, - сообщают местные жители в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Такой коммунальный гейзер стал следствием третьего этапа опрессовок, который проводится по всему городу. Некоторые трубы просто не выдерживают гидравлических испытаний. В ЕТК заверили, что такие случаи застрахованы, и материальный ущерб будет возмещен.

- Это вполне спрогнозированное действие, - пояснили в пресс-службе компании. - Это гидравлические испытания, нам предписывают так поступать правила эксплуатации теплосетей РФ. Иногда бывает, что вода выходит на поверхность.

Напомним, что похожий случай произошел вчера утром на улице Куйбышева в районе дома №108. Вода была немедленно перекрыта.

На Эльмаше забил коммунальный гейзер.Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU