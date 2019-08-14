2019-08-14T08:32:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге из-за коммунального гейзера пострадали три автомобиля

Трубы не выдержали гидравлических испытаний и лопнули
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: скриншот сообщества "Типичный Екатеринбург"Фото: скриншот сообщества "Типичный Екатеринбург"
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге на Эльмаше из-под земли вырвался фонтан горячей воды. Инцидент произошел на улице Бабушкина, в районе дома №45.

- Пострадали припаркованные во дворе автомобили и разворотило асфальт. А камни долетали до окон, - сообщают местные жители в сообществе «Типичный Екатеринбург».

Такой коммунальный гейзер стал следствием третьего этапа опрессовок, который проводится по всему городу. Некоторые трубы просто не выдерживают гидравлических испытаний. В ЕТК заверили, что такие случаи застрахованы, и материальный ущерб будет возмещен.

- Это вполне спрогнозированное действие, - пояснили в пресс-службе компании. - Это гидравлические испытания, нам предписывают так поступать правила эксплуатации теплосетей РФ. Иногда бывает, что вода выходит на поверхность.

Напомним, что похожий случай произошел вчера утром на улице Куйбышева в районе дома №108. Вода была немедленно перекрыта.

На Эльмаше забил коммунальный гейзер.Видео: сообщество "Типичный Екатеринбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24