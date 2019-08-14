Автоледи, которая в Свердловской области сбила двух 17-летних девушек, грозит до 15 лет колонии
Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая сбила двух 17-летних девушек.
- Это случилось 6 апреля 2019 года, в вечернее время. Женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и выехала на полосу встречного движения, где наехала на двух 17-летних девушек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Чтобы скрыть ДТП, водитель еще раз наехала на лежащую девушку, однако до второй добраться не смогла, поскольку находилась на обочине на безопасном расстоянии. В итоге, женщина скрылась с места преступления. Девушки остались живы, но получили тяжелые повреждения.
Сейчас женщине-водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU