Автоледи, которая в Свердловской области сбила двух 17-летних девушек, грозит до 15 лет колонии

СЕГОДНЯ 08:16 2019-08-14T08:17:29+03:00

После ДТП она скрылась с места преступления

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Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая сбила двух 17-летних девушек.

- Это случилось 6 апреля 2019 года, в вечернее время. Женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и выехала на полосу встречного движения, где наехала на двух 17-летних девушек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы скрыть ДТП, водитель еще раз наехала на лежащую девушку, однако до второй добраться не смогла, поскольку находилась на обочине на безопасном расстоянии. В итоге, женщина скрылась с места преступления. Девушки остались живы, но получили тяжелые повреждения.

Сейчас женщине-водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU