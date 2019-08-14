2019-08-14T08:17:29+03:00
Общество

Автоледи, которая в Свердловской области сбила двух 17-летних девушек, грозит до 15 лет колонии

После ДТП она скрылась с места преступления
Мария Трапезникова
Поделиться:
Женщина находилась за рулем в нетрезвом состоянииЖенщина находилась за рулем в нетрезвом состоянииФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Белоярская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая сбила двух 17-летних девушек.

- Это случилось 6 апреля 2019 года, в вечернее время. Женщина управляла автомобилем в нетрезвом состоянии и выехала на полосу встречного движения, где наехала на двух 17-летних девушек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Чтобы скрыть ДТП, водитель еще раз наехала на лежащую девушку, однако до второй добраться не смогла, поскольку находилась на обочине на безопасном расстоянии. В итоге, женщина скрылась с места преступления. Девушки остались живы, но получили тяжелые повреждения.

Сейчас женщине-водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24