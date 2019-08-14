2019-08-14T07:56:29+03:00
Общество

Уралочка выплатит штраф за 900 пачек нелегальных сигарет

На упаковках не было нужных маркировок
Мария Трапезникова
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Продукцию конфисковали, так как на упаковках не было маркировокПродукцию конфисковали, так как на упаковках не было маркировокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Каменска-Уральского конфисковали у местной жительницы 900 пачек нелегальных сигарет, которые он незаконно продавал в своем киоске.

- Она осуществляла продажу табачной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством РФ. В ходе исполнительного действия судебным приставом-исполнителем было изъято более 900 пачек табачных изделий, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Когда дело рассматривали в суда, женщина туда не явилась, однако в письменном объяснении пояснила, что продает сигареты как с акцизными марками, так и без них. Ее признали виновной и назначили штраф в 4 тысячи рублей. А вся продукция была уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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