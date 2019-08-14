«Не было заметно»: в Екатеринбурге ночью две машины насмерть сбили пешехода

СЕГОДНЯ 06:29 2019-08-14T08:10:29+03:00

На нем не было светоотражающих элементов

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На ВИЗе вчера, 13 августа, поздно вечером произошло ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход. Информация об аварии поступила диспетчерам в 23:20.

- По предварительной информации 31-летний водитель автомобиля Chevrolet, двигаясь по улице Бебеля со стороны Черепанова в сторону Опахалинской, наехал на пешехода, который двигался по проезжей части дороги – его отбросило на сторону встречного движения, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – 24-летний Водитель Kia Rio, который в этот момент двигался по встерчке, не успел затормозить и наехал на уже лежащего пешехода.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

По словам водителя Chevrolet, в темноте пешехода не было заметно – на нем отсутствовали светоотражающие элементы. Женщина-пешеход скончалась от полученных травм еще до приезда «Скорой».

Сейчас сотрудниками ГИБДД проводится расследование и устанавливаются причины нахождения пешехода на проезжей части, а также состояние водителей в момент ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU