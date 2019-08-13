Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана
Дизайнер из Екатеринбурга Игорь Черепанов сделал для Телеграма стикерпак с легендарными твитами Евгения Ройзмана. Екатеринбуржец создал стикеры по мотивам твиттера, где публикуются цитаты Ройзмана без цензуры и контекста.
Фото: скриншот с Telegram
- Я его сделал по мотивам твиттера rojzmanman. Почти 700 скачиваний за 3 часа, - рассказал дизайнер.
Всего в стикерпаке 38 стикеров с самыми яркими высказываниями бывшего мэра Екатеринбурга.Напомним, на прошлой неделе пользователей Twitter возмутило агрессивное поведение Евгения Ройзмана в социальных сетях. На что экс-мэр ответил, что если бы он находился на должности главы города, такое бы себе не позволил, а так на своей странице он может писать что хочет.
ИСТОЧНИК KP.RU