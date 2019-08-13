Дизайнер из Екатеринбурга сделал стикерпак с твитами Ройзмана

СЕГОДНЯ 19:25 2019-08-13T20:14:35+03:00

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Дизайнер из Екатеринбурга Игорь Черепанов сделал для Телеграма стикерпак с легендарными твитами Евгения Ройзмана. Екатеринбуржец создал стикеры по мотивам твиттера, где публикуются цитаты Ройзмана без цензуры и контекста.

Фото: скриншот с Telegram

- Я его сделал по мотивам твиттера rojzmanman. Почти 700 скачиваний за 3 часа, - рассказал дизайнер.

Всего в стикерпаке 38 стикеров с самыми яркими высказываниями бывшего мэра Екатеринбурга.Напомним, на прошлой неделе пользователей Twitter возмутило агрессивное поведение Евгения Ройзмана в социальных сетях. На что экс-мэр ответил, что если бы он находился на должности главы города, такое бы себе не позволил, а так на своей странице он может писать что хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU