2019-08-13T18:36:02+03:00
Общество

В поликлинике на Урале заработала регистратура без участия регистраторов

Работу за них делает инфомат
Алина СУРИНА
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Фото: департамент информационной политики Свердловской областиФото: департамент информационной политики Свердловской области
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В Ревдинской городской больнице организовали работа регистратуры без участия специалистов. Такая практика в Свердловской области введена впервые. Как рассказали в больнице, при входе в здание теперь нет привычной регистратуры, а установлен инфомат. Координацию пациентов осуществляет администратор зала.

-В ходе создания «новой модели поликлиники» организована открытая регистратура, картохранилище перенесено в цокольный этаж, созданы зоны комфортного пребывания, две крытых колясочных, в каждом кабинете создано рабочее пространств. Педиатрические участки освободились от «первичного приема» на 9%, от «вызовов на дом» – на 12,6%. Это способствовало увеличению времени на работу с «диспансерной группой» в 1,5 раза, а на профилактическую работу - в 1,7, - рассказал главный врач Ревдинской больницы Евгений Овсянников.

В Свердловской области в создании «Новой модели поликлиники» принимает 109 поликлинических подразделений, включая женские консультации с кабинетами пренатальной диагностики и один фельдшерско-акушерский пункт. Для этого из областного бюджета выделено 99 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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