2019-08-13T18:12:46+03:00
Общество

«Автокресло спасло от тяжелых травм»: в Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок

Машины столкнулись на перекрестке
Алина СУРИНА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге в аварии пострадал семилетний ребенок. Скорая помощь поставила ему диагноз - резаные раны мягких тканей лица. В ГИБДД отметили, что от тяжелых травм ребенка спасло то, что родители перевозили его в автокресле.

-Водитель Хендэ двигаясь по улице Бакинских Комиссаров в сторону улицы Восстания с левым поворотом на улицу Победы, допустил столкновение с автомашиной Ваз 21124, которая двигалась во встречном направлении. В результате пострадал несовершеннолетний пассажир автомашины «Хендэ», который находился в детском автокресле на заднем пассажирском сидении, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Машины отделались вмятинами. Причины аварии еще устанавливаются. По данным Госавтоинспекции за 7 месяцев 2019 года в Екатеринбурге произошло 497 ДТП, в результате которых 27 человек погибли и более 660 травмированы. Из-за несоблюдения очередности проезда перекрестка произошла 152 авария, 9 человек погибли и 200 травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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