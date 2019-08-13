Анну Балтину признали организатором протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
Активистка движения «Парки и скверы Екатеринбурга» признана организатором несогласованной акции в сквере у Драмтеатра 13 мая. Анна Балтина пыталась обжаловать этот приговор. Областной суд оставил его без изменений.
- Балтину оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП. Решение суда вступило в силу сегодня, 13 августа, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Поводом для обвинительного приговора в районном суде стала публикация в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook с призывом «пойти гулять в сквер». Автором поста была Анна Балтина. Сама девушка на протестных акциях, по словам ее сторонников, не присутствовала.
ИСТОЧНИК KP.RU