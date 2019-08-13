2019-08-13T17:33:36+03:00
Общество

Анну Балтину признали организатором протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге

Приговор оставили без изменений
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: группа «Открытая Россия. Екатеринбург» в FacebookФото: группа «Открытая Россия. Екатеринбург» в Facebook
Изменить размер текста:

Активистка движения «Парки и скверы Екатеринбурга» признана организатором несогласованной акции в сквере у Драмтеатра 13 мая. Анна Балтина пыталась обжаловать этот приговор. Областной суд оставил его без изменений.

- Балтину оштрафовали на 20 тысяч рублей по части 2 статьи 20.2 КоАП. Решение суда вступило в силу сегодня, 13 августа, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Поводом для обвинительного приговора в районном суде стала публикация в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» в Facebook с призывом «пойти гулять в сквер». Автором поста была Анна Балтина. Сама девушка на протестных акциях, по словам ее сторонников, не присутствовала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин
«Никаких следов»: В Кировграде третью неделю ищут пенсионерку
Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019
В Нижнем Тагиле перекрывают пару улиц
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви