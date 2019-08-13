«Никаких следов»: В Кировграде третью неделю ищут пенсионерку

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-13T16:28:48+03:00

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На Урале уже третью неделю ищут пенсионерку. Последний раз Трифонову Галину Александровну видели возле ее подъезда ночью 27-го июля. Она возвращалась от младшей дочери, а после - перестала выходить на связь.

- Уже прочесывали лес рядом с домом сестры с ребятами из Екатеринбурга. Никаких следов. Такое могло случиться, потому что у нее провалы в памяти. У нее начальная стадия Альцгеймера, - рассказала Татьяна, дочь Галины Трифоновой.

Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, серо-голубой цвет глаз, собранные в хвост седые волосы до плеч. Женщина была одета в темно-синюю ветровку, черную юбку и черные мокасины с белой подошвой. С собой у нее была коричневая замшевая сумка. Любую информацию просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU