2019-08-13T16:28:48+03:00
Общество

«Никаких следов»: В Кировграде третью неделю ищут пенсионерку

Последний раз ее видели у подъезда дома
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Поисковой отряд Лиза АлертФото: Поисковой отряд Лиза Алерт
Изменить размер текста:

На Урале уже третью неделю ищут пенсионерку. Последний раз Трифонову Галину Александровну видели возле ее подъезда ночью 27-го июля. Она возвращалась от младшей дочери, а после - перестала выходить на связь.

- Уже прочесывали лес рядом с домом сестры с ребятами из Екатеринбурга. Никаких следов. Такое могло случиться, потому что у нее провалы в памяти. У нее начальная стадия Альцгеймера, - рассказала Татьяна, дочь Галины Трифоновой.

Приметы пропавшей: рост 165 см, полное телосложение, серо-голубой цвет глаз, собранные в хвост седые волосы до плеч. Женщина была одета в темно-синюю ветровку, черную юбку и черные мокасины с белой подошвой. С собой у нее была коричневая замшевая сумка. Любую информацию просят сообщать по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Анну Балтину признали организатором протеста в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на улице Смазчиков трактор собрал несколько машин
Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019
В Нижнем Тагиле перекрывают пару улиц
«Работает эвакуатор»: в Екатеринбурге к 1 сентября отменят остановку на улице Плотников
«Я тебя помню»: в Екатеринбурге появился стрит-арт о пермском художнике
«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге
Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС
В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов
Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра
Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
На Урале у предпринимателя конфисковали больше 300 пар нелегальной обуви