Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019
17 августа Екатеринбург отметит свой 296-й день рождения. Торжественные мероприятия начались еще в начале августа, кульминация праздника состоится в субботу.
В какую сумму обойдется празднование дня рождения городской казне, и какую роль в подготовке к нему сыграли городские депутаты, избранные год назад жителями мегаполиса – расскажет председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.
Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] в среду, 14 августа, в 17:20. Свои вопросы задавайте по редакционным телефонам или же в комментариях к записям «КП-Екатеринбург» в наших пабликах в социальных сетях.
ИСТОЧНИК KP.RU