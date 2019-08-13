2019-08-13T16:18:55+03:00
Общество

Председатель Гордумы Екатеринбурга расскажет, сколько стоит День города-2019

Игорь Володин выступит в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург»
Лев ИСТОМИН
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Игорь Володин расскажет о том, как депутаты готовились к дню рождения городаИгорь Володин расскажет о том, как депутаты готовились к дню рождения городаФото: Алексей БУЛАТОВ
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17 августа Екатеринбург отметит свой 296-й день рождения. Торжественные мероприятия начались еще в начале августа, кульминация праздника состоится в субботу.

В какую сумму обойдется празднование дня рождения городской казне, и какую роль в подготовке к нему сыграли городские депутаты, избранные год назад жителями мегаполиса – расскажет председатель Гордумы Екатеринбурга Игорь Володин.

Слушайте в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» [92.3 fm] в среду, 14 августа, в 17:20. Свои вопросы задавайте по редакционным телефонам или же в комментариях к записям «КП-Екатеринбург» в наших пабликах в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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