В Нижнем Тагиле перекрывают пару улиц

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-13T16:03:13+03:00

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В Нижнем Тагиле с 13 по 17 августа будет закрыто движение автотранспорта по улице Учительской на отрезке от Вязовской до проспекта Мира. Также с 19 по 23 августа проезд будет запрещен по улице Кутузова от Металлургов до Гвардейской.

На этих участках улиц коммунальщики будут вести ремонт теплотрасс. Здесь же разместят и дорожные знаки со схемой объезда закрытых участков.

Решение о перекрытие двух улиц принял мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

ИСТОЧНИК KP.RU