«Позволит снизить автомобильные выхлопы»: Куйвашев отметил экологическую пользу второй ветки метро в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 14:21 2019-08-13T14:47:41+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на встрече с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным отметил, что строительство второй ветки метро благоприятно скажется на экологическом состоянии города. По его словам, это позволит снизить выхлопы от автомобильного транспорта. Вопрос обсуждался в рамках нацпроекта «Экология».

Особенно остро проблема загрязнения воздуха стоит в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, где ежегодно растет количество транспорта и, следовательно, загазованность.

В Нижнем Тагиле мероприятия по улучшению экологической обстановки, стоимость которого составляет 2 миллиарда рублей. А вот в Екатеринбурге таким мероприятием станет вторая ветка метро.

- Как показывают расчеты, ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта, - передает слова губернатора пресс-служба мэрии Екатеринбурга. - Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена - задача наиважнейшая для Екатеринбурга еще и с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 году Универсиады.

Напомним, что вторую ветку планируют построить к Универсиаде-2023. Изначально планировалось, что она обойдется Екатеринбургу больше 250 миллионов рублей, однако позже оказалось, что ее цена намного выше.

ИСТОЧНИК KP.RU