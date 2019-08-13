2019-08-13T14:46:50+03:00
Общество

Тут сидел экс-мэр Каменска-Уральского: общественник оценил условия содержания в уральском ИВС

За 20 лет произошел существенный рывок вперед
Лев ИСТОМИН
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Астахов был задержан в мае 2018 года. Фото: скан с видеоАстахов был задержан в мае 2018 года. Фото: скан с видео
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Как известно, в России от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Никто не застрахован от попадания в места не столь отдаленные. Год назад бывший мэр города Каменск-Уральский Михаил Астахов попал под арест по подозрению в получении взятки, а совсем недавно ему вынесли приговор.

Часть времени под следствием Астахов провел в изоляторе временного содержания. Условия содержания за решеткой в ИВС Каменска-Уральского оценил член общественного совета городской полиции Анатолий Казимирский.

По закону гражданин, попавший в ИВС, вне зависимости от своего статуса, иметь право на чистое белье, питание и другие вещи первой необходимости. В помещении должен соблюдаться температурный режим. На это имеют право осужденные, подозреваемые, а также лица, находящиеся под административным арестом.

По словам общественника, за последние годы условия содержания в ИВС Каменска-Уральского заметно улучшились. Их сложно сравнить с тем, что было 20 лет назад.

- Налицо систематическое улучшение условий содержания: увеличение площади, приходящейся на одного человека, обновлена материальная база, - говорит Казимирский, слова которого приводит портал KU66.RU.

Общественник говорит, что никто из находящихся в ИВС не высказал при встрече ему претензий к условиям содержания. При этом, по словам Анатолия Казимирского, в условиях работы сотрудников учреждения позитивная динамика менее заметна.

Никаких замечаний общественник по итогам проверки высказывать не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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