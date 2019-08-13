В Екатеринбурге из-за ремонтов без газа останутся 15 домов

СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-13T14:18:40+03:00

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В Екатеринбурге 15 домов временно останутся без газа из-за ремонтов. Так, на улице Луначарского будут менять газопровод низкого давления, а на Бажова-Энгельса - заменять газорегуляторный пункт. Это обеспечит стабильную и бесперебойную подачу газа сотням семей и социально значимым объектам Екатеринбурга.

- Отключения продлятся до 16 августа. На эти дни газ отключат в 15 домах по Луначарского 161, 167, 171, 182, по Мамина-Сибиряка, 171, по Малышева, 92, 100, 102, 102а, 104, по Сони Морозовой, 167, 188, по Энгельса, 27, 29, 31, - сообщили в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Всего в этом году планируется переоснастить 16 газораспределительных пунктов. Напомним, что на этой неделе в Екатеринбурге стартовал третий этап опрессовок, который продлится до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU