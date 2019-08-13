2019-08-13T14:19:58+03:00
Общество

Коляда запросил у президента 10 миллионов на создание онлайн-театра

Проект рассчитан на детей с ограниченными возможностями
Мария Трапезникова
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На реализацию идеи требуется почти 15 миллионов рублей, однако от фонда "Коляда-театр" надеется получить около 10 миллионовНа реализацию идеи требуется почти 15 миллионов рублей, однако от фонда "Коляда-театр" надеется получить около 10 миллионовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбургский режиссер Николай Коляда решил создать «Лабораторию умного театра» - онлайн-театр со специальными постановками для детей с расстройствами аутистического спектра. Информация об этом появилась на официальном портале Фонда президентских грантов.

На реализацию идеи потребуется почти 15 миллионов рублей, однако «Коляда-театр» от фонда надеется получить 10, 2 миллиона.

- Наш проект подразумевает создание федеральной цифровой театральной экосистемы, которая даст доступ к театральному опыту категориям граждан Российской Федерации, для которых на сегодняшний день этот доступ в принципе невозможен, - говорится в описании к «Лаборатории умного театра». - Современные технологии позволяют создать цифровую площадку, которая не просто даст удаленным пользователям опыт, сопоставимый с реальным театральным опытом, но и позволит предоставить аудитории комплекс дополнительных образовательных, развивающих и развлекательных материалов, к которым у них на сегодняшний день также нет доступа.

В рамках проекта планируется:

- Создать офлайн-площадку для детей с ограниченными возможностями.

- Ставить детские пьесы по произведениям современных драматургов.

- Создать специальное приложение для просмотра спектаклей с мобильных устройств.

- Сайт с контентом, совпадающим с тем, который будет в приложении.

Отмечается, что, если заявка будет одобрена, работа над проектом начнется в ноябре этого года и продолжится до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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