2019-08-13T14:21:29+03:00
Политика

Законодательное собрание рассматривает инициативу об упразднении поселка Шихан

Краснотурьинские депутаты отмечают, что Шихан утратил признаки населенного пункта
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В Законодательном Собрании отметают, что в этом году увеличилось количество законодательных инициатив представительных органов местного самоуправленияВ Законодательном Собрании отметают, что в этом году увеличилось количество законодательных инициатив представительных органов местного самоуправленияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Законодательным собранием Свердловской области к рассмотрению в осенней сессии 2019 года принят первый законопроект. Он касается внесения изменений в административно-территориальное устройство Свердловской области и разработан представительным органом Краснотурьинска.

Дума города Краснотурьинска вышла с законодательной инициативой об упразднении поселка Шихан, расположенного на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «город Краснотурьинск». Депутаты отмечают, что Шихан утратил признаки населенного пункта: отсутствует постоянно проживающее население, нет дорожно-транспортной инфраструктуры, централизованных инженерных коммуникаций, эксплуатируемых объектов социального, культурного, бытового, торгового назначения. Не просматриваются и перспективы дальнейшего развития.

- Работа свердловского регионального объединения «Депутатская вертикаль», а именно взаимодействие депутатов федерального, регионального и муниципального уровней, дает положительные результаты в законотворческом процессе. В этом году мы приступили к реализации проекта «Школа муниципального депутата» и с удовлетворением отмечаем, что увеличилось количество законодательных инициатив представительных органов местного самоуправления и выросло качество подготовки законопроектов. Проект областного закона, внесенный Думой Краснотурьинска, тому подтверждение: к обоснованию приложен акт обследования населенного пункта, учтено мнение населения, есть решение Думы. Профильный комитет Законодательного собрания - по региональной политике и развитию местного самоуправления - рассмотрит его в осеннюю сессию, - отметила Людмила Бабушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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