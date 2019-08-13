2019-08-13T14:22:23+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту

Универсальный инструмент для решения задач поможет существенно сэкономить время
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Банк УРАЛСИБ предлагает новый продукт для представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей - мгновенную бизнес-карту. Ее отличие от стандартной бизнес-карты состоит в сроках выдачи - получить такую карту можно всего за несколько минут.

Мгновенная бизнес-карта - универсальный инструмент для решения задач, который поможет существенно сэкономить время. Новая карта удобна для оплаты хозяйственных и бизнес-расходов, связанных с деятельностью компаний. С помощью мгновенной бизнес-карты можно:

- вносить наличные на карту с зачислением их на расчетный счет;

- закупать товары для бизнеса, а также оплачивать командировочные, представительские и другие расходы;

- без предварительного заказа снимать наличные в банкомате любого банка

- без комиссии совершать платежи в торговых точках и Интернете;

- распоряжаться средствами, полученными в рамках кредита, с карты.

Мгновенную бизнес-карту могут получить новые клиенты сразу при открытии расчетного счета, а также действующие клиенты, которые еще не воспользовались стандартной бизнес-картой. Для того, чтобы оформить новую карту, необходимо заключить договор на выпуск в любом отделении банка УРАЛСИБ.

Предприниматели получают круглосуточный доступ к средствам на карте и могут осуществлять оперативный контроль по всем операциям.

Карта является неименной, валюта выпуска - российские рубли. Тарифы на обслуживание мгновенной бизнес-карты аналогичны тарифам по стандартной бизнес-карте.

Узнать подробности и получить консультации по продуктам и услугам банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях банка, по телефону горячей линии для юридических лиц 8 800 700 77 16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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