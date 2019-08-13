2019-08-13T14:25:02+03:00
Дом. Семья

Придется поднять пятую точку: ленивый гималайский медведь забавно тянется лапой к ветке

Косолапый обитатель Екатеринбургского зоопарка пытается полакомиться вениками
Юлия СТАЛИНА
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Фото: екатеринбургский зоопаркФото: екатеринбургский зоопарк
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У обитателей Екатеринбургского зоопарка нет проблем с питанием. Каждый день еду к ним приносят на блюдечке. Вот и гималайский медведь по имени Гай так обленился, что на лакомства начал забавно реагировать. Накануне в вольер к косолапому, где он обитает вместе с подружкой по кличке Сойка, принесли веники и подвесили их к веревке.

- Опора-бревно под вениками подвижная, так что добыть любимое лакомство не так просто, как кажется на первый взгляд, - рассказывают в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. - Эта задача, конечно, по плечу гималайским медведям, ведь с чувством равновесия и баланса у них все отлично: в течение всей жизни они отлично лазают по деревьям, а для спячки и вовсе могут забраться в дупло!

Видео, как гималайский медведь по кличке Гай пытается достать лапой ветку, позабавила посетителей. Мишка долго не хотел поднимать свою пятую точку, все время ел сидя. Но бревно, к которому были прикреплены веники, качалось. Из-за него косолапому пришлось подняться.

ekazoo.ruekazoo.ru
Гималайский медведь из Екатеринбургского зоопарка забавно ест ветку
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ИСТОЧНИК KP.RU

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