На стадионе «Калининец» пройдут соревнования в рамках Универсиады-2023

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-13T14:25:48+03:00

Вот так стадион выглядит сейчас, после реконструкции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однако сначала его придется довести до уровня мировых требований

Изменить размер текста: A A

Екатеринбургский стадион «Калининец» станет одним из основных спортивных объектов Универсиады-2023. На нем пройдут соревнования по легкой атлетике. Об этом сообщил вице-президент Федерации легкой атлетики Рафаил Карманов.

- Одними из самых масштабных на Универсиаде-2023 в Екатеринбурге станут соревнования по легкой атлетике, - передает его слова пресс-служба мэрии Екатеринбурга. - В легкоатлетических дисциплинах выступят спортсмены 150 стран.

Отметим, что реконструированный стадион «Калининец» возобновил работу в мае, однако он еще не в полной мере отвечает требованиям стандартов Универсиады.

- По правилам, необходимо, кроме основного, построить еще и разминочный стадион. Также надо будет добавить места для зрителей, которые придут поболеть за своих спортсменов, - отметил Карманов.

Уже в следующем году в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по легкой атлетике среди молодежи. В связи с этим работы по модернизации стадиона начались уже сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU