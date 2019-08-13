«Американец лишил медали»: уральского полицейского дисквалифицировали на Всемирных играх в Китае

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-13T14:27:16+03:00

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Подполковника полиции из Екатеринбурга Дениса Удилова лишили серебряной медали на Всемирных играх полицейских и пожарных, которые сейчас проходят в китайском городе Чэнду. 13 августа он выступал в дисциплине «Жим лежа».

- Я сделал первый подход, потом второй, взял вес 165 кг. После этого ко мне подошел судья и сказал, что у меня неправильная экипировка и нужно поменять ремень, - рассказывает «КП» - Екатеринбург Денис Удилов. - Я меняю ремень, на третьем подходе беру этот же вес. В итоге занимаю второе место. Все меня поздравляют с серебром, в том числе и соперники. А перед награждением ко мне подходит главный судья-американец и говорит, что я дисквалифицирован за нарушение правил. Что у меня неправильная экипировка - ремень не соответствует правилам. В итоге я остался без медали.

Впереди у полицейского еще одна дисциплина по силовому двоеборью (жим лежа + становая тяга).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/725662" frameborder="0"></iframe> Российского спортсмена дисквалифицировали на соревнования в Китае.! другой источник

К слову, для Дениса Удилова это не первые Всемирные игры полицейских и пожарных. В 2017 году он взял «серебро» по греко-римской борьбе и золотую медаль по силовому двоеборью.

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ИСТОЧНИК KP.RU