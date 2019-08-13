2019-08-13T11:05:40+03:00
Общество

В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов

Ограничения продлятся до 25 августа
Мария Трапезникова
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На участке будут прокладывать трамвайные путиНа участке будут прокладывать трамвайные путиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов. Движение транспорта приостановлено от дома №204 до дома №30 по улице Березовской.

- На участке будет проводиться реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии, - пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Перекрытие продлится до 25 августа.

На этом участке будет временно закрыто движение. Фото: Яндекс.Карты

На этом участке будет временно закрыто движение. Фото: Яндекс.Карты

В мэрии также просят водителей быть бдительнее и обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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