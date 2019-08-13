В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов
Ограничения продлятся до 25 августа
На участке будут прокладывать трамвайные путиФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов. Движение транспорта приостановлено от дома №204 до дома №30 по улице Березовской.
- На участке будет проводиться реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии, - пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Перекрытие продлится до 25 августа.
На этом участке будет временно закрыто движение. Фото: Яндекс.Карты
В мэрии также просят водителей быть бдительнее и обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU