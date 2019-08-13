СЕГОДНЯ 11:04 2019-08-13T11:05:40+03:00

На участке будут прокладывать трамвайные пути Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на ремонт закрыли проспект Космонавтов. Движение транспорта приостановлено от дома №204 до дома №30 по улице Березовской.

- На участке будет проводиться реконструкция улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии, - пояснили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Перекрытие продлится до 25 августа.

На этом участке будет временно закрыто движение. Фото: Яндекс.Карты

В мэрии также просят водителей быть бдительнее и обращать внимание на установленные знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU