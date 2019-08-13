На Урале водитель «Лады» не справился с управлением и погиб

СЕГОДНЯ 09:53 2019-08-13T09:53:53+03:00

Оказалось, что у него не было прав

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть ГИБДД Алапаевска накануне, 12 августа, в 15:45 поступило сообщение о ДТП на трассе Верхняя Синячиха – Ирбит. В результате аварии погиб водитель «Лады». Находившиеся в машине пассажиры не пострадали.

- Было установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не имея права управления транспортными средствами, при движении со стороны деревни Путилова в сторону поселка Нижняя Синячиха, выбрал скорость не обеспечивающую возможности постоянный контроль за движением, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области

Молодой человек получил тяжелые травмы и был в срочном порядке госпитализирован в реанимационное отделение Алапаевской ГБ, но скончался.

По словам находившейся в «Ладе» пассажирки, владельцем транспортного средства является она, управление автомобилем передала сама, о том, что у водителя нет прав, знала, однако особого значения этому не предала. Сейчас ей грозит штраф в 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU