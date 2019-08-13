На Урале мошенники забрали у граждан 12 квартир на сумму в 15 миллионов

СЕГОДНЯ 09:41 2019-08-13T09:41:41+03:00

Они 4 года обманывали людей, заключая с ними «липовые» договоры

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В Нижнем Тагиле осудили трех мошенников, по вине которых граждане лишились 12 квартир на общую сумму в 15 миллионов рублей. С начала 2012 года по июнь 2016 года они предоставляли денежные займы под залог недвижимого имущества.

- Обвиняемые размещали объявления в средствах массовой информации о предоставлении денежных займов под залог недвижимого имущества, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Однако вместо заключения договоров займа оформляли договоры купли-продажи жилых помещений потерпевших, приобретая права собственности на них за суммы, значительно ниже их фактической стоимости.

Таким образом они заключили с жителем Нижнего Тагила договор займа на 100 тысяч рублей. Обвиняемые незаконно оформили на себя право собственности на принадлежащую потерпевшему квартиру стоимостью свыше 930 тысяч рублей. После этого квартиру продали, а деньги поделили.

Одному из мошенников назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, другому – 5 лет и 6 месяцев, третьему – 4 года и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU