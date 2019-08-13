Дизайнерские валенки и платочки: в Екатеринбурге на Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности

СЕГОДНЯ 09:26 2019-08-13T09:26:30+03:00

Ярмарка на Вайнера пройдет две недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Она пройдет с 12 по 25 августа

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В Екатеринбурге на улице Вайнера открылась «Ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля». Участвовать будут 40 предприятий из 21 региона России. Помимо основной продукции, на ярмарке можно будет приобрести дизайнерские аксессуары и товары ручной работы.

- Основная цель – продвижение продукции малых и средних предприятий лёгкой промышленности, поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного спроса по доступной цене, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

На ней можно приобрести не только одежду и обувь, но и дизайнерские аксессуарыФото: Алексей БУЛАТОВ

На ней приняли участие 40 предприятий из 21 региона РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ

Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 каждый деньФото: Алексей БУЛАТОВ

Часы работы ярмарки – с 10:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до 19:00 – в выходные дни. Ярмарка пройдет с 12 по 25 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU