Дизайнерские валенки и платочки: в Екатеринбурге на Вайнера открылась ярмарка легкой промышленности
В Екатеринбурге на улице Вайнера открылась «Ярмарка легкой промышленности, одежды, обуви и текстиля». Участвовать будут 40 предприятий из 21 региона России. Помимо основной продукции, на ярмарке можно будет приобрести дизайнерские аксессуары и товары ручной работы.
- Основная цель – продвижение продукции малых и средних предприятий лёгкой промышленности, поддержка отечественных дизайнеров и производителей одежды, обуви, текстиля и аксессуаров и обеспечение российских граждан качественными товарами повседневного спроса по доступной цене, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
На ней можно приобрести не только одежду и обувь, но и дизайнерские аксессуарыФото: Алексей БУЛАТОВ
На ней приняли участие 40 предприятий из 21 региона РоссииФото: Алексей БУЛАТОВ
Ярмарка будет работать с 10:00 до 19:00 каждый деньФото: Алексей БУЛАТОВ
Часы работы ярмарки – с 10:00 до 19:00 в будни, с 11:00 до 19:00 – в выходные дни. Ярмарка пройдет с 12 по 25 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU