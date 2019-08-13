«В составе будут журналист и два казака»: в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию
Екатеринбургские казаки собираются создать собственную зоополицию. Ее главная задача - спасение собак и кошек от рук живодеров. В группе пять человек: ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака. Журналист будет вести прямую трансляцию в сети, а казаки – защищать экипаж.
- Зоополиции будут помогать местные волонтеры из казачьих станиц и хуторов города. То есть будут привлечены все неравнодушные, а не только экипаж, - написано в заявке на сайте Фона президентских грантов. – Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда.
Заявку на грант подало «Уральское казачество». Чтобы воплотить идею в жизнь, им необходимо набрать 3,97 миллионов рублей. Проект планируют запустить с 1 ноября по 31 декабря этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU