«В составе будут журналист и два казака»: в Екатеринбурге хотят создать казачью зоополицию

СЕГОДНЯ 09:01 2019-08-13T10:49:53+03:00

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Екатеринбургские казаки собираются создать собственную зоополицию. Ее главная задача - спасение собак и кошек от рук живодеров. В группе пять человек: ветеринар, юрист, журналист-оператор и два казака. Журналист будет вести прямую трансляцию в сети, а казаки – защищать экипаж.

- Зоополиции будут помогать местные волонтеры из казачьих станиц и хуторов города. То есть будут привлечены все неравнодушные, а не только экипаж, - написано в заявке на сайте Фона президентских грантов. – Люди будут понимать, что есть куда позвонить, если они заметили, что кто-то издевается над котенком или собакой. И если полиция останется в стороне и не накажет виновных, то наши юристы возьмутся за это и смогут довести дело до суда.

Заявку на грант подало «Уральское казачество». Чтобы воплотить идею в жизнь, им необходимо набрать 3,97 миллионов рублей. Проект планируют запустить с 1 ноября по 31 декабря этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU