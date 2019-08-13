2019-08-13T08:18:00+03:00
Общество

Екатеринбуржец выплатил приставам долг в 75 тысяч после того, как у него забрали автомобиль

Сумма копилась с 2016 года
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области
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Накануне в Екатеринбурге приставы устроили проверку всем неплательщикам алиментов. В гости ходили к тем лицам, которые имели задолженность перед своими детьми на саму выше 100 тысяч рублей. Многим были вручены предупреждения об уголовной ответственности.

- На многих должников данные меры возымели действие. Так, например, гражданин, ограниченный в пользовании специальным правом по постановлению судебного пристава, единовременно выплатил взыскателю задолженность в размере 75 тысяч рублей, которую копил с 2016 года, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области. – На следующий день после установления ограничения должник обратился на прием к судебному приставу, в ходе приема рассчитана задолженность, которая в тот же день оплачена должником.

А те, кто проигнорировали предупреждения приставов, привели к административной ответственности. Многим были назначены обязательные работы, еще двум – арест на 10 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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