УК выплатит уральцам по 45 тысяч рублей за отключение газа в доме

СЕГОДНЯ 08:07 2019-08-13T08:07:57+03:00

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В 2017 году в доме по улице Циолковского в Березовском проходил капремонт. В результате этого во многих квартирах пришлось отключить газовые колонки, а некоторые заявили об отсутствии тяги в дымоходе.

Проверка показала, что вентиляционные каналы и дымоходы находятся в неудовлетворительном состоянии. В двух квартирах пришлось отключить оборудование, так как дымоходы были завалены строительным мусором.

В 2018 году жители неоднократно обращались в УК с просьбами починить неисправность, но их жалобы остались без внимания. После этого жильцы обратились в суд.

- В исковых заявлениях жильцы просили привести в работоспособность систему вентиляции и дымоходов в технически исправное состояние в кратчайшие сроки, взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей, штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу каждого потребителя, - сообщили в пресс-службе Облсуда.

В Березовском суде эти дела объединили, а требования удовлетворили лишь частично: УК обязали исправить дымоход в течение 3 месяцев и выплатить жильцам, в общей сложности, по 45 тысяч рублей компенсации, а также 15 тысяч рублей штрафа. Истцы были не согласны с таким решением и пытались обжалось решение в облсуде, но там принятое решение оставили без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU