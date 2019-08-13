В Екатеринбурге цена за «квадрат» студии выросла на 10%

СЕГОДНЯ 07:52 2019-08-13T07:52:15+03:00

В центре города студию можно приобрести за 2,5 миллиона, чуть дальше - дешевле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее можно приобрести, в среднем, за 2 миллиона рублей

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В Екатеринбурге выросли цена на квартиры-студии. К таким выводам пришли аналитики сайта недвижимости N1.RU. За год цена за квадратный метр выросла на 10% и сейчас составляет 82,6 тысяч рублей.

- В центре такого типа квартиры можно приобрести за 2,5 миллиона рублей на площади в 27 квадратных метров, а вот в Кольцово и на Эльмаше подешевле – за 1,6 миллиона, - отмечают аналитики. – Средняя цена составляет 2 миллиона рублей.

На 10% подросли цены на микроквартиры до 20 «квадратов» - за 1 квадратный метр придется заплатить 88 тысяч рублей. Чаще всего микроквартиры продают в старых общежитиях, в маленьких студиях домов эконом-класса. Минимальная площадь отдельных таких квартир начинается до 13 «квадратов». Так, в хрущевке, рядом с Автовокзалом, можно приобрести такую квартирку за 1,4 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU