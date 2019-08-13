2019-08-13T07:29:11+03:00
Происшествия

«Ссадины по всему телу и перелом таза»: в Екатеринбурге в аварии пострадал 10-летний велосипедист

Мальчик выехал из «слепой» зоны и попал под колеса
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по ЕкатеринбургуФото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
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В Екатеринбурге на улице Репина, 97 произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний велосипедист. Сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть 12 августа в 10:25.

- Предварительно установлено, что водитель автомобиля Renault LOGAN, двигаясь по дворовому проезду вдоль дома, допустил наезд на ребенка-велосипедиста, который неожиданно выехал из-за припаркованного транспортного средства справа налево по ходу движения транспортного средства, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате этого мальчика доставили в ДГКБ №9 с переломом костей таза, вывихом правого плеча и ссадинами на теле. Машиной управлял 63-летний водитель, имеющий стаж 45 лет. Он объяснил, что ребенка он не видел, так как тот неожиданно выехал из-за припаркованного транспорта.

На месте сотрудниками ГИБДД были произведены замеры, а также опрошены очевидцы происшествия. Сейчас выясняются точные причины ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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