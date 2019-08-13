В Качканаре стартовал VIII корпоративный турнир на Кубок ЕВРАЗа по футболу

СЕГОДНЯ 07:25 2019-08-13T07:25:43+03:00

Изменить размер текста: A A

За кубок ЕВРАЗа в течение недели поборются команды уральских и сибирских предприятий – ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК, ЕВРАЗ Сибирь и Распадская угольная компания (РУК) – а также Сибуглемет (Управляющая компания ЕВРАЗ Междуреченск).

На торжественном открытии турнира собравшихся приветствовали вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов и глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

- Качканар всегда был спортивным городом, и ЕВРАЗ сейчас много делает для развития спортивных объектов, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урал Денис Новоженов, - Я рад, что на уральской земле опять собрались футбольные команды разных предприятий. Желаю всем удачи и спортивных побед. Уважайте своих соперников, играйте честно. Пусть победит сильнейший.

- Кубок ЕВРАЗа по футболу в Качканаре стал традицией. Это не просто корпоративный турнир, а настоящий городской праздник», – отметил Глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

В день открытия турнира на стадионе работали бесплатные аттракционы, была организована детская площадка для рисования, всех гостей встречал талисман турнира Бельчонок Степа. Были подведены итоги фотоконкурса «Я выбираю спорт!». Знатоки и любители футбола смогли пообщаться и взять автограф у бывшего игрока легендарной команды «Спартак», Чемпиона России Дмитрия Хлестова, который ввел мяч в игру команд ЕВРАЗ КГОКа и ЕВРАЗ Сибири и провел мастер-класс для юных спортсменов футбольного клуба Качканара «Олимп». На стадионе выступили профессиональные танцевальные и вокальные коллективы, в театральной постановке зрителей приветствовали представители всех континентов: от антарктических белых медведей до африканских танцоров.

Первый день турнира завершится встречей команды ЕВРАЗ КГОКа с победителем прошлого сезона – командой ЕВРАЗ Сибирь. Со счетом 3-0 выиграла команда Качканара. Игра между Распадской угольной компанией и Сибуглеметом завершилась со счетом 5-2 в пользу РУК.

ИСТОЧНИК KP.RU