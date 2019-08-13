«Вкусно, красиво, душевно»: Екатеринбург занял первое место в ТОП-40 городов по версии Ильи Варламова

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-13T06:21:33+03:00

Он обогнал в рейтинге Казань, Севастополь, Воронеж и Псков

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Блогер-урбанист Илья Варламов составил рейтинг из 40 городов, где он был бы не против пожить. Первое место занял Екатеринбург.

- Екатеринбург становится лучше с каждым годом. А всё потому, что екатеринбуржцы любят свой город и не дают его в обиду. Вкусно, красиво, душевно. Надеюсь, рано или поздно Екатеринбург вернёт себе прямые выборы мэра, - отметил у себя в блоге Варламов.

Кстати, Екатеринбург не единственный уральский город, который оценил урбанист. 37 место занял Нижний Тагил, «город брутальных туристов с неплохими перспективами». В пятерке лучших также оказались Казань, Севастополь, Воронеж и Псков.

Отметим, что последний раз подобный рейтинг Илья Варламов составил в 2017 годе. Тогда в него вошли 53 города. Екатеринбург занял 21 место в рейтинге.

ИСТОЧНИК KP.RU