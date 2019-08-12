2019-08-12T20:18:03+03:00
Общество

Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» высказалась против изделий из кожи

Участница коллектива написала об этом пост в Instagram
Алина СУРИНА
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Фото: личная страница Юлии Михалковой InstagramФото: личная страница Юлии Михалковой Instagram
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Юлия Михалкова из «Уральских пельменей» высказалась против изделий из кожи. В Instagram она обратилась к подписчикам с вопросом «об осознанном потреблении и любви ко всему живому».

- Помните, одно время было модно покупать изделия из кожи питона, крокодила и так далее. Поскольку мода циклична, сейчас снова вернулась анималистичная фактура в аксессуары, но в другом формате - кожа выполнена под змею и крокодила, а не сделана из этих самых животных. И я считаю, что сегодня экокожа не уступает натуральной коже не только внешне, но и по износостойкости, - написала Юлия на своей странице в Instagram.

Участница «Уральских пельменей» добавила, что не видит смысла покупать именно кожу, если трендовые вещи носятся недолго.

ИСТОЧНИК KP.RU

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