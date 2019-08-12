В Сысертском районе нашли свалку разорванных уголовных дел

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-12T18:28:55+03:00

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В Сысертском районе сегодня нашли свалку разорванных уголовных дел. Документы, содержащие личные данные нашли местные жители в лесном массиве. Сейчас прокуратура проводит проверку.

- Предварительно установлено, что местными жителями в лесном массиве вблизи деревне Шайдурово Сысертского района обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера и содержащие персональные данные физических лиц, в том числе копии процессуальных документов и иных материалов из уголовных дел, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа.

За распространение персональных данных физических лиц грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Кроме того, статья предусматривает наказание до 2 лет исправительных работ за разглашение данных предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU