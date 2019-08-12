2019-08-12T18:28:55+03:00
Общество

В Сысертском районе нашли свалку разорванных уголовных дел

Документы обнаружили местные жители
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: Telegram-канал «Екатеринбург № 1»Фото: Telegram-канал «Екатеринбург № 1»
Изменить размер текста:

В Сысертском районе сегодня нашли свалку разорванных уголовных дел. Документы, содержащие личные данные нашли местные жители в лесном массиве. Сейчас прокуратура проводит проверку.

- Предварительно установлено, что местными жителями в лесном массиве вблизи деревне Шайдурово Сысертского района обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера и содержащие персональные данные физических лиц, в том числе копии процессуальных документов и иных материалов из уголовных дел, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - В ходе проверки будет дана оценка законности размещения свалки в лесном массиве, а также соблюдению требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа.

За распространение персональных данных физических лиц грозит уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Кроме того, статья предусматривает наказание до 2 лет исправительных работ за разглашение данных предварительного расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
11 нарушений ПДД: в Реже провели проверку автобусов
В Екатеринбурге пройдет карнавал картонных фигур
На Урале вынесли приговор директору УК за упавший на человека козырек подъезда
Онкобольным из области не придется ездить для лечения в Екатеринбург
«Забрала телефон и заставила убирать»: в Екатеринбурге кондуктор маршрутки кричала на ребенка, которого стошнило
Сразу после запуска велошеринга в Екатеринбурге угнали два велосипеда
«Накупили лекарств и продуктов»: читатели «Комсомолки» собрали 50 тысяч рублей для уралочки, которая пытается побороть рак
Цирк Екатеринбурга возглавила бывший руководитель Тульского и Рязанского цирка
ЧМ по боксу в Екатеринбурге обойдется областной казне в 30 миллионов
«Предлагали брать кредит, чтобы вложиться»: в Екатеринбурге финансовая пирамида обманула людей на 63,5 миллиона рублей
Модернизация вокзала Камышлов ведется с сохранением исторического облика здания
В Екатеринбурге на Уралмаше починят тротуар за 4 миллиона рублей
Омбудсмен Татьяна Мерзлякова написала мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому о необходимости вернуть безлимитный тариф в метро
Уральские спасатели получили новую технику для спасения лесов от пожаров
«Вагон без водителя летел на скорости 55 километров в час»: в Екатеринбурге из-за неуправляемого трамвая осудят 50-летнюю женщину
УБРиР повысит эффективность процесса выдачи кредитов с помощью Process Mining
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
На Урал снова идут ливни, грозы и ураганный ветер: что делать
Уральского адвоката Бориса Искандаряна, который занимался защитой наркоторговцев, приговорили к 3,5 годам колонии