2019-08-12T17:59:15+03:00
Общество

На Урале вынесли приговор директору УК за упавший на человека козырек подъезда

Пострадавший получил травму головы и перелом позвоночника
Алина СУРИНА
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На Урале вынесли приговор директору УК за упавший на человека козырек подъездаНа Урале вынесли приговор директору УК за упавший на человека козырек подъездаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Нижнесергинский районный суд вынес приговор директору управляющей организации ООО «Экосервис» Владимиру Щипанову. Уральца судили по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». На мужчину выходившего из дома обрушился козырек подъезда. С травмами головы и переломами позвоночника его отправили в больницу.

- По результатам осмотра жилого многоквартирного дома по улице Кирова, 59 установлено, что требуется ремонт козырька одного из подъездов жилого дома. Однако, директор управляющей организации ООО «Экосервис» Щипанов не организовал и лично не проконтролировал ремонт козырька, тем самым подверг реальной опасности жизнь и здоровье жильцов дома, - рассказали в пресс-службе Свердловской области.

Директор управляющей организации по решению суда должен выплатить штраф - 105 тысяч рублей. Кроме того, мужчине на голову которого обрушился козырек подъезда он должен выплатить компенсации в размере 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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