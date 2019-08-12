2019-08-12T19:09:23+03:00
Общество

Онкобольным из области не придется ездить для лечения в Екатеринбург

Врачи районных больниц повысят квалификацию
Алина СУРИНА
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Врачи областного онкодиспансера начали обучение районных врачейВрачи областного онкодиспансера начали обучение районных врачейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пациенты из области, которым показан длительный курс химиотерапии, смогут не приезжать в Екатеринбург для установки имплантируемых катетерных порт-систем. Врачи областного онкодиспансера начали обучение районных врачей.

-В онкодиспансере установка имплантируемых порт-катетеров давно налажена. Ежегодно проводится порядка 300 операций, которые занимают не больше часа и проходят под местной анестезией,- объяснил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Андрей Тарханов. - Подобные манипуляции можно делать и в других учреждениях здравоохранения, специалисты передают свой опыт областным докторам.

Порт-системы, имплантируемые под кожу, могут прослужить без замены несколько лет. Технология значительно улучшает качество жизни пациентов с онкопатологией. Исключаются повторные внутривенные вмешательства, а значит уменьшается болевой синдром и многократное травмирование вен при установке капельниц. Химиотерапевтам такие системы позволяют проводить эффективную лекарственную терапию за более короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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