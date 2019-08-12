«Забрала телефон и заставила убирать»: в Екатеринбурге кондуктор маршрутки кричала на ребенка, которого стошнило

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-12T16:58:53+03:00

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Прокуратура начала проверку из-за инцидента с подростком, которого стошнило в маршрутке №19. Несмотря на то, что мальчику было плохо, кондуктор и водитель автобуса предпочли его обругать.

– Кондуктор забрала у ребенка телефон, сообщив, что вернет после того, как мальчик приберет испачканный пол. Однако вмешались другие пассажиры, и ребенку не пришлось убираться, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Общественное порицание не испугало водителя маршрутки. Он притормозил около остановки «ДК «Химмаш» и потребовал, чтобы мальчик прибрался.

– Обслуживанием маршрута занимается предприятие ООО «Ю-Ви-Эй-Транс», – добавили в пресс-службе. – Во время проверки мы дадим оценку действиям перевозчика и соблюдению законодательства в сфере транспортной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU