Сразу после запуска велошеринга в Екатеринбурге угнали два велосипеда

СЕГОДНЯ 16:43 2019-08-12T16:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу после запуска социального проекта по аренде велосипедов в Екатеринбурге, транспорт пытались украсть два раза. И оба раза ночью. О краже первого велосипеда узнали, когда его только покатили с парковки. Их местоположение выдал GPS-датчик, установленный на велосипеде. Все 32 велосипеда для велошеринга оборудовали противоугонными средствами - блокираторами и маячками для отслеживания.

- Мы не собираемся смотреть сквозь пальцы на безобразия, которые касаются наших велосипедов. Всех, кто будет пытаться украсть, сломать, повредить наши байки ждёт неизбежное наказание в законном порядке. Два велосипеда вызволены из рук злодеев, воришки сданы в полицию. Велики не пострадали, - пишут в группе велошеринга в Екатеринбурге в ВКонтакте.

Воришкам по статье кража грозит до пяти лет лишения свободы. Второй велосипед нашли у охранников учебного заведения. Они убрали его с парковки, где велосипед оставил воспользовавшийся велошерингом екатеринбуржец. Бдительная охрана прибрала безхозный транспорт, чтобы не украли. Владельцам пришлось забирать велосипед с помощью полиции. В этом случае нарушение закона в полиции не усмотрели.

ИСТОЧНИК KP.RU