2019-08-12T17:15:17+03:00
Общество

«Накупили лекарств и продуктов»: читатели «Комсомолки» собрали 50 тысяч рублей для уралочки, которая пытается побороть рак

Она восстанавливается, чтобы пройти пятый по счету курс химиотерапии
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: предоставлено героем публикацииФото: предоставлено героем публикации
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«Комсомольская правда-Екатеринбург» уже писала про 33-летнюю Оксану Кириллову: девушка потянула мышцу во время зарядки, после чего у нее диагностировали саркому мышечной ткани. Буквально за месяц опухоль стала неоперабельной. В областном онкодиспансере Оксана прошла уже четыре курса химиотерапии и готовится к пятому. Сегодня некогда спортсменка не может самостоятельно встать с больничной койки: ей во всем помогает 60-летняя мать - Татьяна.

Нам прислали порядка 50 тысяч рублей. На них купили лекарства и продукты, которые рекомендовали врачи – гранатовый сок, мясо, фрукты, – рассказывает Татьяна Кириллова. – После курса у Оксаны сильно упал гемоглобин: за пару дней с 91 до 68, притом, что нормальный уровень – 120! Вероятно, завтра врачи будут делать переливание крови. Пока Оксана все время спит.

До болезни девушка занималась плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

До болезни девушка занималась плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации

Из больницы Оксану не выпишут: она будет восстанавливаться, пока не назначат пятый курс. Саркома уже достигла четвертой стадии. Мама девушки живет с ней в палате, на пансионат денег нет.

– Меня не выгоняют, потому что нет большого потока больных. Но когда пойдут, придется съехать, – вздыхает пенсионерка. – А цены там начали дорожать.

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации

Пенсия Татьяны составляет 10,5 тысяч рублей. Ранее, чтобы оплатить расходы, ей пришлось заложить технику и имеющиеся украшения. За квартиру пенсионерка не может заплатить четвертый месяц.

Если вы хотите помочь Оксане и ее маме, публикуем ссылку на реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):

Счет 40817810016546559904

Карта 5336 6901 5077 1766

ИСТОЧНИК KP.RU

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