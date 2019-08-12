«Накупили лекарств и продуктов»: читатели «Комсомолки» собрали 50 тысяч рублей для уралочки, которая пытается побороть рак
«Комсомольская правда-Екатеринбург» уже писала про 33-летнюю Оксану Кириллову: девушка потянула мышцу во время зарядки, после чего у нее диагностировали саркому мышечной ткани. Буквально за месяц опухоль стала неоперабельной. В областном онкодиспансере Оксана прошла уже четыре курса химиотерапии и готовится к пятому. Сегодня некогда спортсменка не может самостоятельно встать с больничной койки: ей во всем помогает 60-летняя мать - Татьяна.
– Нам прислали порядка 50 тысяч рублей. На них купили лекарства и продукты, которые рекомендовали врачи – гранатовый сок, мясо, фрукты, – рассказывает Татьяна Кириллова. – После курса у Оксаны сильно упал гемоглобин: за пару дней с 91 до 68, притом, что нормальный уровень – 120! Вероятно, завтра врачи будут делать переливание крови. Пока Оксана все время спит.
До болезни девушка занималась плаванием и танцами Фото: предоставлено героем публикации
Из больницы Оксану не выпишут: она будет восстанавливаться, пока не назначат пятый курс. Саркома уже достигла четвертой стадии. Мама девушки живет с ней в палате, на пансионат денег нет.
– Меня не выгоняют, потому что нет большого потока больных. Но когда пойдут, придется съехать, – вздыхает пенсионерка. – А цены там начали дорожать.
Опухоль стала неоперабельной за месяц Фото: предоставлено героем публикации
Пенсия Татьяны составляет 10,5 тысяч рублей. Ранее, чтобы оплатить расходы, ей пришлось заложить технику и имеющиеся украшения. За квартиру пенсионерка не может заплатить четвертый месяц.
Если вы хотите помочь Оксане и ее маме, публикуем ссылку на реквизиты Сбербанка (получатель Татьяна Ивановна Кириллова):
Счет 40817810016546559904
Карта 5336 6901 5077 1766
ИСТОЧНИК KP.RU