Цирк Екатеринбурга возглавила бывший руководитель Тульского и Рязанского цирка
Теперь уже официально - у цирка Екатеринбурга появился новый директор. О кадровых перестановках в уральском филиале сообщил сегодня Росгосцирк.
- Новым директором Екатеринбургского государственного цирка с 12 августа назначена Тамара Бортникова, - рассказали в Росгосцирке. - До этого назначения она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.
Тамара Бортникова родилась в Алтайском крае. Училась на музыкальном отделении Алтайской академии культуры и искусств, а позже на экономическом факультете Алтайского государственного университета на специальности «Антикризисное управление».
В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк. Фото: circus.ru
- В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла. В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк, - отмечают в Росгосцирке.
Ранее директором цирка Екатеринбурга на протяжении 24 лет был Анатолий Марчевский. Осенью 2018 года московское руководство обвинило его в затянувшемся ремонте здания и нарушениях пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС. Марчевский объяснял ситуацию недостаточным финансированием.
В итоге Росгосцирк уволил его. Анатолий Марчевский же в ответ подал иск в суд на головное предприятие. В начале июня конфликт разрешился. Новый генеральный директор Росгосцирка предложил ему занять место своего советника.
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ИСТОЧНИК KP.RU