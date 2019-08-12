2019-08-12T16:21:33+03:00
Общество

Цирк Екатеринбурга возглавила бывший руководитель Тульского и Рязанского цирка

12 августа Росгосцирк назначил Тамару Бортникову на должность, которую ранее 24 года занимал Анатолий Марчевский
Данил СВЕЧКОВ
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В прошлом году здание цирка отремонтировали.В прошлом году здание цирка отремонтировали.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Теперь уже официально - у цирка Екатеринбурга появился новый директор. О кадровых перестановках в уральском филиале сообщил сегодня Росгосцирк.

- Новым директором Екатеринбургского государственного цирка с 12 августа назначена Тамара Бортникова, - рассказали в Росгосцирке. - До этого назначения она возглавляла Тульский и Рязанский государственные цирки.

Тамара Бортникова родилась в Алтайском крае. Училась на музыкальном отделении Алтайской академии культуры и искусств, а позже на экономическом факультете Алтайского государственного университета на специальности «Антикризисное управление».

В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк. Фото: circus.ru

В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк. Фото: circus.ru

- В 2005 году открыла первое в регионе агентство праздников полного цикла. В октябре 2017 года возглавила Тульский государственный цирк, - отмечают в Росгосцирке.

Ранее директором цирка Екатеринбурга на протяжении 24 лет был Анатолий Марчевский. Осенью 2018 года московское руководство обвинило его в затянувшемся ремонте здания и нарушениях пожарной безопасности, обнаруженных сотрудниками МЧС. Марчевский объяснял ситуацию недостаточным финансированием.

В итоге Росгосцирк уволил его. Анатолий Марчевский же в ответ подал иск в суд на головное предприятие. В начале июня конфликт разрешился. Новый генеральный директор Росгосцирка предложил ему занять место своего советника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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