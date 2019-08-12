ЧМ по боксу в Екатеринбурге обойдется областной казне в 30 миллионов

СЕГОДНЯ 15:46 2019-08-12T15:48:54+03:00

Организация Чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге будет стоить почти 30 миллионов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Организация Всемирной боксерской серии WBS в Екатеринбурге обойдется бюджету региона почти в 30 миллионов рублей. Объявления об открытом запросе на поставки услуг по чемпионату опубликованы на сайте госзакупок. Закупки оформляются на ГАУ СО «Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий».

- Дороже всего обойдется трансляция серии: на эти цели в бюджете заложено 18 миллионов рублей. Чуть больше 5,8 миллионов рублей будет стоить поставка сувенирной продукции с символикой Международной ассоциации бокса AIBA: тысяча обложек для паспорта, ежедневники, ручки, значки, брелки, спортивные бутылки, наборы для путешествия в самолете, а также футболки, бейсболки и фирменные полотенца, - указано на сайте закупок Свердловской области.

Еще 4,2 миллиона рублей уйдет на установку трибун в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Последняя на сегодняшний день закупка на поставку полиграфической продукции будет стоить 1,3 миллиона рублей. Пока поставщики этих услуг не определены. Напомним, чемпионат мира пройдет в Екатеринбурге с 8 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU